Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn : Aktion gegen Verschwendung von Lebensmitteln

Neukirchen-Vluyn Die Stadt bewirbt die App „Too Good To Go“. Über sie können Nutzer Waren, die sonst möglicherweise im Müll landen, zu Sonderpreisen ordern und bezahlen. Die Biobäckerei Schomaker macht als erstes Unternehmen in der Stadt mit.

Neukirchen-Vluyn will aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. Das hat der Stadtrat beschlossen. Die Initiative reiht sich in die städtischen Bemühungen ein, als Kommune nachhaltiger zu werden. Die Stadtverwaltung hat zahlreiche Händler in Neukirchen-Vluyn über die App „Too Good To Go“ (Zu schade zum Wegwerfen) informiert. Als erstes Unternehmen beteiligt sich die Biobäckerei Schomaker.