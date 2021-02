Neues Gas- und Wassernetz : Vluyner Nordring: Enni startet neuen Bauabschnitt

Neukirchen-Vluyn Bis März wird ein neues Gas- und Wassernetz gebaut. Rund 360 Meter des alten Wassernetzes sollen ausgetauscht und bis Mitte März rund 190 Meter neue Gasleitungen verlegt werden. Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen.

(RP) Das Wetter meinte es gut. Wie geplant, kann die Enni Energie & Umwelt Niederrhein deshalb in dieser Woche den finalen Bauabschnitt bei der Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen im Vluyner Nordring einleiten. Nach rund sechs Wochen Bauzeit soll dann spätestens zum Wochenende die Einfahrt in die viel befahrene Straße von der Niederrheinallee wieder möglich, der Vluyner Nordring bis zum Getränkemarkt Hofmann beidseitig wieder befahrbar sein. Auch der Edeka-Parkplatz könne dann ohne Umweg angefahren werden.

In Neukirchen-Vluyn hätten vor allem Anwohner und Gewerbetreibende bislang viel Verständnis für die Verkehrsführung gezeigt, was den Bauverlauf beschleunigt habe. Auf dem Teilstück zwischen Waldmannsweg und der Hausnummer 16 bleibt es in den kommenden sechs Wochen bei der Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung zur Niederrheinallee. „Nahezu alle Unternehmen und Arztpraxen sind jetzt aber wieder aus beiden Richtungen erreichbar“, sagte der Oliver Flach.