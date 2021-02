Illegale Fällung in Rheurdt? : Diskussion um gefällte Buche

RHEURDT 130 Jahre alt soll der Baum gewesen sein, der an der Töpfergasse in Schaephuysen stand. Anwohner Frank Peifer Weiß sagt, die Fällung sei illegal erfolgt. Die Gemeindeverwaltung prüft.

Ein anderer Grund, große Bäume aus dem Bestand zu nehmen, ist die Verkehrssicherheit. „Sie war gegeben“, sagt Peifer-Weiß. „Der Baum war kerngesund, obwohl er rund 130 Jahre alt war. In der Töpfergasse in Schaephuysen liegt der Grundwasserspiegel sehr hoch. Zwei Meter unter der Oberfläche ist es feucht. Buchen haben Wurzeln, die gut zwei Meter in die Tiefe reichen. So kam diese Buche ans Grundwasser.“ Das Alter hat er aus dem Umfang des Baumes berechnet, der 2,14 Meter in einer Höhe von einem Meter betrug. Der Umfang in Zentimetern, also 214, mal dem Faktor 0,6 ergebe das Alter, mit einer Schwankung von plus oder minus zehn Prozent. In einem amtlichen Lageplan von 1999 ist die Buche 100 Meter südöstlich der Hubertuskirche als erhaltenswert eingetragen, damals schon mit einem Kronendurchmesser von 12,50 Metern. Im Herbst 2020 habe sie schon einmal von einem Unternehmer im Auftrag des Eigentümers gefällt werden sollen, als in deren Umgebung Fichten und Tannen aus dem Bestand genommen wurden, die nicht unter die Baumsatzung fielen. „Doch ich konnte rechtzeitig bei der Gemeindeverwaltung nachfragen, ob eine Fällgenehmigung vorliegt. Somit wurde die Fällung verhindert“, sagt Peifer-Weiß.