DCC Europapreis : Rheurdt: Deutscher Camping-Club zeichnet Wohnmobilpark aus

Eine Windmühle bidet die Kulisse des Wohnmobilparks. Foto: DCC

Rheurdt/München Deutschlands größter Fachverband für Caravan- und Zelttouristen hat dem Wohnmobilpark an der Windmühle seinen „Europapreis“ zuerkannt. Tatjana und Marcel Lotz betreiben die beliebte Anlage seit 2016.

Das ist sozusagen der Ritterschlag für den Wohnmobilpark an der Windmühle in Rheurdt: Der in München ansässige Deutsche Camping-Club DCC hat den Platz mit seinem Europa-Preis ausgezeichnet. Der DCC ist nach eigenen Angaben Deutschlands größter Fachverband für Caravan-, Motorcaravan- und Zelttouristen. Bereits seit 1996 verleight er den Europa-Preis. Er geht pro Jahr und pro europäisches Land nur an einen Campingplatz und seit 2020 zusätzlich an einen Stellplatz in Deutschland.

Seit 2016 betreibt das Ehepaar Tatjana und Marcel Lotz den Wohnmobilpark an der Windmühle mit 21 Stellplätzen, Sat TV an der Stromsäule, überdachtem Grillplatz und einem Aufenthaltsraum. Die meisten ihrer Gäste kommen aus dem Ruhrgebiet. Aber auch Wohnmobilisten aus Italien oder sogar China haben bereits an der Windmühle Halt gemacht. In der Corona-Zeit profitierten die Betreiber von der steigenden Beliebtheit des Camping- und Wohnmobilurlaubs. Im Lockdown dürfen Campingplätzen und Wohnmobilplätze allerdings keine Gäste beherbergen.

„Der Wohnmobilpark an der Windmühle ist nicht nur schön angelegt, er wird auch liebevoll geführt“, sagte am Mittwoch DCC-Pressesprecherin Viktoria Groß. In der offiziellen Laudatio zur Preisverleihung heißt es unter anderem: „Ein bisschen steil ist sie schon, die Auffahrt zum gemütlichen Wohnmobilpark an der Windmühle von Familie Lotz. Aber es lohnt sich, denn es ist grün und äußerst gemütlich da für die begeisterten Wohnmobilisten, und die Anfahrt ist – hält man sich an die Vorgaben – problemlos möglich.“

Der Stellplatz sei ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region und „den ein oder anderen kulinarischen Höhepunkt“, heißt es weiter. „Von hier aus lässt sich Sport treiben und die Landschaft genießen. Beim Planen der verschiedenen Aktivitäten hilft man Gästen gerne weiter. Und übrigens, der Platz ist bestens für individuelle Club- und Forumstreffen geeignet. Familie Lotz hilft mit Vergnügen bei der Planung und macht auf entsprechende Angebote aufmerksam. Der gepflegte, mit allen notwendigen Einrichtungen versehene Stellplatz und die grüne und ansprechende Umgebung lohnen den einen oder anderen Besuch auf jeden Fall.“