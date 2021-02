Corona-Zahlen im Kreis Wesel : Wieder sechs Tote, aber die Inzidenz sinkt weiter

Sechs weitere Menschen im Kreis Wesel, bei denen eine Covid-Infektion diagnositiziert worden war, sind verstorben. Die Zahl der Toten steigt auf 172. Der Inzidenz-Wert ist gefallen und liegt nun bei 62,5.

Die Entwicklungen in den 13 Kommunen:



Alpen 197 Infektionen (plus 1), genesen 177, verstorben 5

Dinslaken 1986 (plus 8), 1810, 38

Hamminkeln 475 (plus 2), 403, 5

Hünxe 241 (plus 2), 221, 2

Kamp-Lintfort 1110 (plus 10), 1022, 29

Moers 2682 (plus 10), 2513, 34

Neukirchen-Vluyn 544 (plus 2), 497, 11

Rheinberg 631 (plus 3), 584, 2

Schermbeck 246 (0), 243, 0

Sonsbeck 153, (0), 139, 5

Voerde 914 (plus 1), 835, 18

Wesel 1186 (plus 2), 1093, 16

Xanten 406 (plus 3), 380, 6