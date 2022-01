Beet-Umgestaltung in Schaephuysen : Neue Optik für den Verteilerkreis „Im Kirchwinkel“

Rheurdt Dort, wo bislang Unkraut unkontrolliert wucherte, soll nun ein Musterbeet für eine moderne und standortgerechte Staudenmischpflanzung entstehen.

Der Verteilerkreis im Kirchwinkel/Seilerstraße war bisher lediglich mit einer Forsythie bepflanzt. Der Boden war bedeckt von verschiedenen ausdauernden Unkräutern und der Verteilerkreis wirkte dadurch häufig ungepflegt und nicht besonders einladend, gerade in dieser exponierten Lage. Dort soll nun ein Musterbeet für eine moderne und standortgerechte Staudenmischpflanzung entstehen. Insbesondere zur Verbesserung der Optik, aber auch zur Pflegeerleichterung wurde der vorhandene Bewuchs sowie der stark von Wurzelunkräutern durchzogene Oberboden entfernt. In ein neu eingebrachtes Bodensubstrat wird jetzt eine für diesen Standort erprobte und bewährte Staudenmischung gepflanzt. Das „Blütenmosaik“, bestehend aus überwiegend heimischen Stauden und Gräsern, soll ein Blühspektrum von Mai bis Oktober gewährleisten, überwiegend in den Farben Blau/Violett und Gelb. Für Blühaspekte im Frühjahr werden Blumenzwiebeln hinzugesetzt, so dass bereits im März erste Akzente zu erkennen sind.