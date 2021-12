Junger Autor aus Neukirchen-Vluyn : Ein neues Buch vom „Hopefighter“

Kenan Sisic hat sich im seinem Leben mit Vorurteilen auf Grund seiner Einschränkungen auseinandersetzen müssen, nun hat er sein zweites Buch geschrieben. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Der erst 23 Jahre alte Kenan Sisic aus Neukirchen-Vluyn hat unter dem Namen „Hopefighter“ sein zweites Buch veröffentlicht, diesmal ein Roman mit dem Titel „Dragonfire“. Wie der junge Mann trotz Krankheit bereits mit 14 Jahren seinen Weg zum Schreiben fand.

Vor zwei Jahren brachte der heute 23-jährige Kenan Sisic unter seinem selbst gewählten Namen „Hopefighter“ sein erstes Buch, einen kleinen Band mit 16 Kurzgeschichten heraus. Jetzt ist bereits sein zweites Buch erschienen, diesmal ein Roman mit dem Titel „Dragonfire“. Kenan Sisic war erst 14 Jahre alt, als er bei einer Berufsfindungsaktion an seiner Schule von einem Journalisten dazu aufgefordert wurde, doch mal eine kleine Geschichte zu schreiben, was er dann auch tat. „Das war damals so etwas wie eine Initialzündung für mich“, erinnert er sich noch gut an diesen Moment. „Ab da habe ich mit dem Schreiben angefangen und bis heute nicht wieder aufgehört.“

Dass ein so junger Mann bereits derartig früh Freude am Schreiben hat, ist an sich schon bemerkenswert, dass dieser junge Mann zudem seit dem Baby-Alter körperlich behindert ist, macht die ganze Sache jedoch noch sehr viel bemerkenswerter. „Kenan hatte kurz nach seiner Geburt einen Schlaganfall und kann deswegen bis heute seine rechte Körperhälfte nicht mehr richtig bewegen. Dazu kommen, wenn er besonders aufgeregt oder gestresst ist, immer wieder mehr oder weniger starke epileptische Anfälle “, erklärt seine Mutter Secira Sisic. Der Schlaganfall sei anfangs gar nicht als solcher erkannt und deswegen auch nicht entsprechend behandelt worden, berichtet sie weiter. Später in der Schule habe man ihn dann für wenig lernfähig gehalten und ihm sogar die Fähigkeit abgesprochen, einen Hauptschulabschluss zu machen.

Info Dragonfire Der neue Roman „Dragonfire“ des jungen Neukirchen-Vluyner Schriftstellers Kenan Sisic, alias Hopefighter, ist Ende August diesen Jahres im Tribus Verlag in einem 232-seitigen Taschenbuchformat zum Preis von 13,90 Euro erschienen. Es schildert die spannende und fantasievolle Geschichte des Berufskillers Daisuke im Kampf gegen die Machenschaften der japanischen Mafia in seiner Heimatstadt Tokio.

Diese Einstellung ist dem jungen Kenan natürlich nicht verborgen geblieben. Ihm war sehr wohl bewusst, dass er nicht die gleichen körperlichen Leistungen wie seine nicht beeinträchtigten Mitschüler erbringen konnte, aber damit war er ja nicht gleichzeitig auch dümmer als sie.

Umso mehr freute er sich über die Anerkennung, die ihm der oben erwähnte Journalist damals für seine erste Geschichte aussprach. „Mir ist heute was ganz Tolles passiert“, erzählte er seinen Eltern am gleichen Tag. „Jemand hat mich anerkannt.“ Da sei bei ihm zum ersten Mal der Wunsch entstanden, später selber mal Journalist zu werden. „Bis dahin hatten alle immer nur meine Krankheit gesehen“, erinnert er sich. „Das hat mich früher sehr unsicher gemacht. Inzwischen akzeptiere ich, dass diese Krankheit ein Teil von mir ist, aber sie ist nicht alles.“

Das stimmt. Wer sich mit Kenan Sisic unterhält, bemerkt seine körperliche Behinderung schon nach kurzer Zeit überhaupt nicht mehr. Stattdessen spricht man mit einem selbstbewussten, witzigen jungen Mann, der sehr genau weiß, was er will, aber auch, wo seine Schwächen liegen.

So will er zum Beispiel immer noch mit ganzem Herzen Journalist werden, weiß jedoch, dass ihm dazu bisher noch die nötigen schulischen Voraussetzungen fehlen. Deswegen hat er ganz konsequent vor zwei Jahren an einem Hamburger Fernlehrinstitut einen 15-monatigen Kursus im Bereich „kreatives Schreiben“ belegt und erfolgreich abgeschlossen. In einem weiteren Kursus, der gerade erst in diesem Dezember endete, erlernte er das Schreiben von Film- und Theater-Drehbüchern, und danach will er sich mit den stilistischen Schreibgrundlagen des Journalismus befassen. Doch jetzt ist er erst einmal dabei, sich als Buchautor bekannt zu machen.

Dabei könnte ihm sein wieder unter dem Namen „Hopefighter“ veröffentlichter erster Roman „Dragonfire“ sicher behilflich sein. Er erzählt die Geschichte des ehemaligen japanischen Profikillers Daisuke, der den Auftrag erhält, seine Heimatstadt Tokio von der japanischen Mafia zu befreien und dabei gleichzeitig beschließt, den durch sie verursachten Tod seiner Familie zu rächen.

„Kenan ist ein Fan von allem, was mit Japan zu tun hat. Er hat schon als Jugendlicher mit großer Begeisterung japanische Manga-Comics gelesen und sieht noch jetzt mit der gleichen Begeisterung japanische Aktion-Filme an“, erzählt seine Mutter. „Er möchte für sein Leben gern demnächst mal nach Japan reisen.“

Doch das steht für Kenan Sisic in der nächsten Zeit noch nicht an. Das Gleiche gilt für eine baldige Familiengründung, für die er sich übrigens zwei Kinder wünscht. „Für all das muss ich erst einmal in der Lage sein, für mich selber zu sorgen“, erklärt er und fängt dabei den deutlich stolzen Blick seiner vor 30 Jahren aus Bosnien eingewanderten Eltern Secira und Mevludin Sisac ein.