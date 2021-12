Umleitung in Neukirchen-Vluyn : Baumaßnahmen auf der Niederrheinallee

Umleitung in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Enni startet mit der Sanierung der Wasserleitungen im Januar, danach folgt die Umgestaltung des Teilstücks der Niederrheinallee durch die Stadt und Straßen NRW. Die Verkehrslenkung wird bereits am 3. Januar eingerichtet.

Enni startet zum neuen Jahr mit der Sanierung der Wasserleitung im Bereich zwischen Schöttenstraße und dem Gartenbaubetrieb. Die Stadt Neukirchen-Vluyn und Straßen NRW planen im ersten Halbjahr 2022 die Sanierung und Umgestaltung eines Teilstücks der Niederrheinallee in Vluyn. Ziel ist der Umbau einer Bushaltestelle und der Einbau einer Querungshilfe.

Dabei werden auch die Gehwege in Höhe Schöttenstraße bis zum Gartenbaubetrieb sowie die Fahrbahn von Höhe Hausnummer 347 bis zum Gartencenter erneuert. In Abstimmung mit der Stadt zieht die Enni daher im Rahmen ihrer Erneuerungsstrategie die Sanierung der dort verlaufenden Wasserleitung vor und macht damit den Auftakt zu diesem Bauprojekt. Die gemeinsame Vorgehensweise stellt sicher, dass Leitungssanierung und Straßenerneuerung sinnvoll aufeinander aufbauen. Die Sanierung der Wasserleitung soll am Montag, 10. Januar, beginnen und hat eine reine Bauzeit von zehn Wochen. Das zu bearbeitende Teilstück erstreckt sich vom Kreisverkehr bis zum Gartenbaubetrieb.