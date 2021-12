Regenerative Energie in Rheurdt : Ökodorf ist beim Wattbewerb dabei

Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klimaschutz und Digitalisierung beschloss einstimmig die Teilnahme am Wattbewerb. Foto: dpa/Caroline Seidel

Rheurdt In Rheurdt steigt in den nächsten Jahren der Anteil der regenerativen Energie stark an. Mit dem Wattbewerb erhöht sich der Anteil der Photovoltaik. Darüber hinaus plant ein Investor einen neuen Windpark in Lind.