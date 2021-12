Umwelt in Neukirchen-Vluyn : Botschafter für mehr Nachhaltigkeit

Neukirchen-Vluyn Die Stadt Neukirchen-Vluyn startet eine Kampagne mit Außenwerbung, Videos und neuer Website. Bürger, Vereine, Initiativen und Unternehmen wollen das Thema Nachhaltigkeit sichtbarer machen.

Ein Baustein darin: Nachhaltigkeit sichtbarer machen und weitere Bürgerinnen und Bürger dazu anregen, in ihrem Umfeld nachhaltig zu agieren. Neukirchen-Vluyn nennt das „#handelsinNVoll“. Neun Botschafterinnen und Botschafter aus der Stadtgesellschaft konnte sie dafür gewinnen, ihr eigenes Handeln zu zeigen. Sie sind Teil der Kampagne „Nachhaltigkeit sichtbar machen“, die derzeit auf Großflächen und Ganzsäulen im öffentlichen Raum zu sehen ist. Detaillierte Hintergrundinfos der Botschafter finden sich auf der Website www.handelsinnvoll.de, die einem Relaunch unterzogen wurde. In den nächsten Tagen stellen sich dort außerdem alle Botschafter mit einem kurzen Video vor.

„Unsere neun Botschafterinnen und Botschafter sind Teil der Gruppe, die die Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet hat“, erläutert Bürgermeister Ralf Köpke. „Sie alle stehen für ihr eigenes nachhaltiges Handeln, aber auch für das Zusammentragen neuer Ideen und die Verknüpfung von Ansätzen über vermeintliche Grenzen hinweg. Da haben Wirtschaftsvertreter mit Fachkräften aus der Jugendarbeit zusammengesessen, Energieversorger mit Fridays For Future oder dem Heimat- und Verkehrsverein. Sie eint das Ziel, Neukirchen-Vluyn nachhaltiger machen zu wollen. Ich freue mich sehr, dass die neun unsere Gesichter der Nachhaltigkeitskampagne geworden sind.“ Als Botschafter an der Kampagne „Nachhaltigkeit sichtbar machen“ beteiligen sich: Karin Braun, der Neukirchener Erziehungsverein, Peter Giesen, Niag, Lotta Krings, Fridays For Future, Marion May-Hacker, Hartwig Müller, der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen, Alexander Otto, Jugendhaus P23, André Rossol, Enni, Annabell Schöneich, Lineg, Michael Zachrau sowie Ornua Deutschland/Kerrygold. Zu finden sind die Videos der Botschafterinnen und Botschafter in den nächsten Tagen auf auf der Homepage www.handelsinnvoll.de. Dort finden Interessierte vielfältige Informationen und Tipps zu nachhaltigem Handeln – ganz lokal. Wo kann man beispielsweise Fairtrade-Artikel kaufen oder Erzeugnisse aus der Region? Welche Initiative setzt sich für mehr Miteinander ein? Welches Unternehmen arbeitet bereits mit Öko- und Nachhaltigkeitsstandards?