Engagement in Neukirchen-Vluyn : Heimatpreis für die Kreisjägerschaft

Engagement in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Der Preis fördert lokales Engagement und geht 2021 erneut nach Neukirchen-Vluyn. Die Auszeichnungsfeier konnte auch in diesem Jahr coronabedingt nicht durchgeführt werden.

Landrat Ingo Brohl freut sich über die vielen facettenreichen Bewerbungen und betont: „Der Heimatpreis fördert lokales Engagement, das zur Schaffung, Stärkung oder Erhalt des Heimatgedankens auf lokaler Ebene beiträgt. Es ist schön, auf welch vielfältige Art und Weise sich die Menschen für unseren schönen Niederrhein Kreis Wesel einsetzen und so ‚Heimat‘ aktiv leben.“

Eine durch den Kreistag des Kreises Wesel benannte Jury ermittelte aus den 37 eingegangenen Bewerbungen die Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Heimatpreises. Auch in diesem Jahr ist wieder ein Preisträger aus Neukirchen-Vluyn dabei. Neben der Freilicht AG Dinslaken und dem Heimatverein Gahlen aus Schermbeck darf sich die Kreisjägerschaft Wesel mit Sitz in Neukirchen-Vluyn über eine Auszeichnung freuen. Der Verein umfasst ca. 2840 Mitglieder, diese werden von ehrenamtlich tätigen Kreisobleuten jeweils in den Bereichen Hundewesen, Schießwesen, Naturschutz, Rollende Waldschule, Jägerinnen, Junge Jäger und Jagdlichem Brauchtum betreut.