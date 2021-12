Margret Vosseler-Deppe verabschiedet sich aus dem Landtag : Endlich Zeit für die 13 Enkelkinder

Für Margret Voßeler-Deppe geht die Zeit im Landtag zu Ende.

Issum Ab Mai wird alles anders für Margret Voßeler-Deppe: Nach zwölf Jahren als Landtagsabgeordnete tritt die Issumerin nicht mehr an. In der CDU möchte sie aktiv bleiben.

Das Ende der Politikkarriere von Margret Voßeler-Deppe ist greifbar nahe wie absehbar: „Ich trete im Mai 2022 nicht erneut um ein Mandat im Landtag von Nordrhein-Westfalen an“, entschied die Politikerin bereits im alten Jahr.

„Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust: das der Politikerin und als Familienmensch“, beschreibt die Issumerin. „Ab 2022 nach der Wahl beginnt die Zeit für meine Familie. Der Partei will ich aber nicht abrupt den Rücken kehren: Ich bleibe Beisitzerin der CDU im Kreis Kleve. So, jetzt Ruhestand und nichts mehr mit Politik? Das ist nicht mein Ding, dazu bin ich zu sehr Vollblutpolitikerin wie auch mein Mann Rainer, Landtagsabgeordneter für den Rheinisch-Bergischen Kreis. Dazu habe ich so lange für die Anliegen, meine Heimatregion zu stärken, gekämpft.“ Sie zog seit 2010 in drei Perioden je über Direktmandate ins NRW-Landesparlament ein. Ihre politischen Schwerpunkte brachte sie in diversen Ausschüssen ein: Familie, Kinder Jugend, Integration, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. Die Christdemokratin will weiterhin die Leader-Kampagne begleiten. Sie nimmt sich vor, öfter mal beim Kneipp-Verein vorbeischauen. „Der macht viele Angebote für Menschen, die aktiv und fit bleiben wollen“, findet Voßeler-Deppe.

Info Präsidentin des Landfrauenverbands Beruf Margret Voßeler führte nach dem Tod ihres Ehemannes von 2001 bis 2017 den Landwirtschaftlichen Betrieb in Issum. Ehrenamt Sie war Presbyterin und in der Landjugend aktiv, lange Jahre Präsidentin des Rheinischen Landfrauenverbands und im Präsidium des Deutschen Landfrauenverbands. Politik 1998 trat sie in die CDU ein und wurde 1999 in den Issumer Gemeinderat gewählt, übernahm das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin im Altbierdorf.

Einen gewissen langen Atem, Kondition, braucht sie auch, wenn sie ihre persönlichen Pläne umsetzen möchte. „Ich freue mich auf die neue Phase. So bin ich nicht mehr fremdbestimmt durch die vielen Termine. Habe ich heute mal einen halben Tag frei, so plagt gleich mich das Gewissen nach dem Motto: Verpasse ich nicht doch etwas?“ beschreibt die 64-Jährige Hauswirtschaftsmeisterin.

Endlich habe sie ausgiebig Zeit für ihre Enkelkinder – 13 an der Zahl im Alter von einem bis zehn Jahre. Zur Großfamilie Voßeler-Deppe wurde es durch die zweite Eheschließung im Oktober 2019. Rainer Deppe, ebenfalls Witwer, brachte vier Kinder in die Familie ein. „So eine hilfreiche Oma, in dem Sinne wie man es sich vorstellt, dass sie immer mal einspringt, wenn die Eltern mal was vorhaben, das konnte ich ja nie sein. Es ist jetzt an der Zeit, dass meine Enkelkinder mir Samstagsmorgens zum Frühstück alles auf den Kopf stellen.“ Sie möchte für ihre Enkelschar präsent sein, die Generationen-Familie im klassischen Sinne zusammenhalten. Und noch eins ist ihr wichtig: „Schöne Erinnerungen schaffen für meine Enkel“.