Am Marktplatz : Debatte um Kalkars neue Leuchten

Der Markt in Kalkar soll eine neue Beleuchtung erhalten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar In der Ratssitzung am Donnerstag geht es um Finanzen, aber auch um Optik. Wie sollen die neuen Leuchten am Marktplatz aussehen? Mit historischer Anmutung - oder doch modern?

Von Anja Settnik

In der nächsten Sitzung des Kalkarer Rats wird Kämmerer Stefan Jaspers den Haushalt einbringen. Das sollte vor wenigen Wochen schon geschehen, wurde aber verschoben, weil es angesichts verschiedener unerwartet hoher Kosten nicht gelungen war, das Zahlenwerk zumindest buchhalterisch als ausgeglichen zu präsentieren. Nun stehen die Haushaltssatzung und der Stellenplan jedoch auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 16. Dezember, um 17 Uhr im Pädagogischen Zentrum des Jan-Joest-Gymnasium.

Eine halbe Stunde früher findet an gleicher Stelle noch eine kurze Sitzung des Bau- und Planungsausschusses statt. Dessen Mitglieder sollen die künftigen Wandleuchten für die Straße „Markt“, also für die Fassaden unmittelbar am Marktplatz, aussuchen. Der Hintergrund ist, zeitgemäße stromsparende LED-Beleuchtung zu installieren, aber es soll natürlich auch schön aussehen. Zur Wahl stehen eine historisierende Fassung der altbekannten Altstadtleuchten (Alt Berlin mit Acrylglas klar) und der moderne Leuchtentyp „Residenza“. Eigentlich hatte die Politik sich bereits für die modernere Form ausgesprochen, zumal diese sich auch schon in den Stelen wiederfindet, die auf dem eigentlichen Marktplatz stehen. Und eine „historisierende“ Optik ist ja vielerorts nicht mehr angesagt.

Historisierende Leuchte ähnlich der bisherigen. Foto: Anja Settnik

Während „Residenza“ allerdings auf dem Papier noch recht ansprechend wirkte, waren die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses geradezu erschreckt, als sie später eine Fotomontage der planenden Ingenieurfirma sahen. Mehrere Fraktionen mochten da ihre Zustimmung nicht mehr geben. Schließlich ist Kalkars Marktplatz das Pfund, mit dem die Stadt wuchert. Deshalb haben Politiker und Bürger in diesen Tagen die Gelegenheit, sich mit der strittigen Frage vor Ort auseinanderzusetzen. An der Straße Markt 24 und 25 ist jeweils ein Exemplar der Leuchten zu begutachten.

Auch eine moderne Form steht für die Fassaden am Markt zur Auswahl. Foto: Anja Settnik