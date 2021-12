Verbesserter Katastrophenschutz : Endlich moderne Sirenen für Wülfrather Dächer

Wülfrath Die Hälfte der Hochleistungssirenen wurde in diesem Jahr errichtet und ist bereits in Betrieb, die restlichen folgen 2022. Hintergrund des Projekts von Kreisverwaltung und Kreisstädten ist die Unwetterkatastrophe in diesem Sommer.

(RP) Kreise und kreisangehörige Gemeinden sind gemeinsam für die Warnung der Bevölkerung verantwortlich. Grundlage ist das Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Der Kreis Mettmann hat sich mit den kreisangehörigen Städten jetzt auf ein gemeinsames Projekt für die Errichtung von neuen Sirenen verständigt. Das hat Folgen für Wülfrath, denn bisher war die Ausstattung der Sirenen im Stadtgebiet nicht ausreichend. Zudem handelt es sich bei den in Wülfrath verwendeten Anlagen um elektromechanische Sirenen, überwiegend aus den 1960er und 1970er Jahren. Zukünftig werden pneumatische Hochleistungssirenen eingesetzt, bei denen ein netzautarker Betrieb bei einem etwaigen Stromausfall möglich ist, informiert die Verwaltung. Aufgrund eines Gutachtens zur Schallausbreitung wurden die Schule Am Berg, die Lindenschule, das Rathaus, die Feuer- und Rettungswache sowie ein Betriebsgebäude im Industriegebiet Dieselstraße als für die neuen Hochleistungssirenen ermittelt. Im Ortsteil Flandersbach sind es das Gerätehaus der Feuerwehr und ein Standort an der Hansheide, in Rohdenhaus ein Betriebsgebäude an der Flandersbacher Straße, in Düssel ein Wohngebäude am Finkenweg sowie in den Ortsteilen Schlupkothen und Koxhof jeweils auf freistehenden Masten. Alle anderen bisherigen Standorte werden nicht mehr benötigt und die Altgeräte dort zurückgebaut. Die Hälfte der Hochleistungssirenen wurde in diesem Jahr errichtet und ist bereits in Betrieb, die restlichen Sirenen folgen 2022. Sind die neuen Sirenen startbereit, wird die Feuerwehr nur noch bei Großeinsätzen per Sirene alarmiert und es werden auch nicht alle Sirenen ausgelöst. Probealarm aller Sirenen ist weiterhin an jeden ersten Dienstag im Monat um 18 Uhr in allen Stadtteilen. Wülfrath wird ab 2022 ebenfalls am jährlichen bundesweiten Warntag teilnehmen, der am zweiten Donnerstag im September um 11 Uhr stattfindet. Die Hochleistungssirenen dienen insbesondere der Warnung der Bevölkerung. Die Notwendigkeit dafür hat sich bei der Unwetterkatastrophe in diesem Jahr gezeigt. Sirenen sind laut und weithin gut zu hören. Sie sind daher grundsätzlich gut geeignet, um Personen sogar aus dem Schlaf zu reißen, wenn eine Gefahr bevorsteht. Im Alltag sorgen sie für Aufmerksamkeit, Fachleute sprechen vom sogenannten Weckeffekt. Durch die charakteristischen an- oder abschwellenden Heultöne weisen Sirenen auf eine Gefahr oder das Ende einer Gefahr hin. Die gewarnten Personen können sich dann über weitere Quellen (Rundfunk, Warn-Apps, Webseiten, und so weiter) genauer über die Art der Gefahr und Verhaltensempfehlungen informieren.