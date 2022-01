Tipps für Tierfreunde : So locken Sie Vögel in Ihren Garten

So locken Sie Vögel in Ihren Garten

Berlin Viele Menschen wollen gerne Vögel in ihrem Garten. Dabei müssen jedoch Bäume, Pflanzen und Insekten mitgedacht werden. Das können Sie tun, um die Tiere anzulocken.

Wer einen Vogel haben will, muss ihm eine Heimat bieten: den eigenen Garten. Selbst wenn Vögel grundsätzlich hier heimisch sind, heißt das nämlich noch lange nicht, dass sie dort auch ein Zuhause finden. Denn: Viele Gärten sind lebensfeindlich. Ein kurz gemähter Rasen, korrekt gestutzte Hecken, Gehölze ohne Beeren und Beete voller Zierpflanzen, die Insekten keine Nahrung bieten. All das sind Gründe zur Flucht für Vögel.

In vielen Gärten finden Vögel also weder Futter noch Rückzugs- und Brutmöglichkeiten. Auch mit einem aufgestellten Vogelhäuschen und einer sauberen Wasserstelle ist es nicht getan. Zwar kann diese Unterstützung nicht schaden. Vögel brauchen aber vielmehr Bedingungen, unter denen sie möglichst selbstständig leben können.

Man sollte darüber hinaus an das Insektenangebot für Vögel denken. Man findet inzwischen in vielen Gartencentern ganz bewusst als insektenfreundlich ausgezeichnete Pflanzen im Angebot. Hier ist der schon erwähnte Weißdorn wieder eine Empfehlung des Nabu: 163 Insektenarten wurden an ihm beobachtet.

Welche Unterkunft Vögel vorziehen, ist von Art zu Art verschieden. Der Feldsperling brütet in Baumhöhlen, die Mehlschwalbe an Gebäuden und der Bluthänfling in Hecken. Ein vogelfreundlicher Garten ist daher nicht die eine Heimat, er bietet viele Lebensräume. Da hämmert der Buntspecht am Stamm, eine kleine Blumenwiese bietet Samen für Stieglitz, Gimpel und Grünfink und im Gartenteich könnte eine Bachstelze baden.