Nahverkehr in Neukirchen-Vluyn : SPD fordert kleinen Busbahnhof in Vluyn

Am Vluyner Südring beschweren sich Anwohner über die dort parkenden Niag-Busse. Die SPD schlägt deshalb einen kleinen Busbahnhof in Vluyn vor. Foto: Achim von Allwörden

Neukirchen-Vluyn Am Vluyner Südring blockieren Busse den Verkehr.

Die SPD regt einen kleinen Busbahnhof auf der Brachfläche neben dem Bahnhof Vluyn an. Die Sozialdemokraten haben einen Prüfantrag gestellt. Demnach soll die Verwaltung ermitteln, wie viel eine Buswendeschleife in Kombination mit Pausen-Parkplätzen für Busse kosten würde. Grund für den Antrag sind die am Vluyner Südring parkenden Niag-Busse. Sie blockieren den Parkstreifen, reichen in den Straßenraum hinein und schaffen Gefahrenstellen für Fußgänger und Autofahrer, so die SPD.