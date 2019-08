Zahl der Bedürftigen geht zurück : Rheurdt: Mehr Geld für die Teilhabe

In der Gemeinde ist die Zahl der sogenannten Bedarfsgemeinschaften von 87 im Juni auf 85 im Juli gesunken. Das hat der Kreis Kleve jetzt mitgeteilt. Als Bedarfsgemeinschaften bezeichnet das Jobcenter all jene Einzelpersonen oder Familien, die als Arbeitssuchende eine Grundsicherung vom Staat empfangen, um Überleben zu können.

Im Vergleich zum Juli 2018 – also demselben Monat des Vorjahres – hat sich diese Zahl von ursprünglich 96 auf 85 im Juli 2019 verringert – was einem sehr deutlichen Rückgang um 11,5 Prozent entspricht. Den Grund für diese überaus positive Entwicklung sehen Experten im immer noch sehr robusten Arbeitsmarkt am Niederrhein. Auch für Langzeitarbeitslose sind die Chancen auf Rückkehr in eine Beschäftigung gestiegen.