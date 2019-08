Gemeindepolitik in Rheurdt: SPD will mit Dirk Ketelaers ins Rathaus.

SPD will mit Dirk Ketelaers ins Rathaus

Gemeindepolitik in Rheurdt

Rheurdt. Die Rheurdter Sozialdemokraten haben einstimmig ihren Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister im September 2020 nominiert.

Die SPD hat Dirk Ketelaers als ihren Bürgermeisterkandidaten für die Wahl im September 2020 nominiert. Dem Vorschlag des Parteivorstandes seien die SPD-Mitglieder einstimmig gefolgt, sagte die örtliche SPD-Vorsitzende Barbara Wolters, die den Kandidaten gemeinsam mit SPD-Fraktionschef Werner Fronhoffs unserer Redaktion vorstellte. Nachdem die Personalie parteiintern geklärt sei, könne man nun auf andere Parteien zugehen. Letztlich möchte die SPD von Grünen und FDP wissen, ob sie bereit sind, in ein Wahlbündnis einzutreten. Anfang 2020 werden sich Partei, die Kandidaten für die zehn Rheurdter Wahlkreise zur Kommunalwahl und Bürgermeisterkandidat Ketelaers zusammensetzen, um gemeinsam ein Wahlprogramm zu erarbeiten.

Zunächst wollten sich die weit von ihrer früheren Stärke als Volkspartei entfernten Sozialdemokraten sicher sein, dass der Wunschkandidat des Vorstands auch ein „Daumen-rauf“ von den Mitgliedern bekommt. Dieses fiel offenbar bemerkenswert eindeutig aus. Dadurch gestärkt gehen die Genossen nun an die Öffentlichkeit. Da die nordrhein-westfälische Landesregierung die Stichwahl für Stadt- und Gemeindeoberhäupter abgeschafft hat, sind die Ausgangsbedingungen anders als bei vergangenen Bürgermeisterwahlen. Da nominierten große und viele kleine Parteien in der ersten Runde eigene Kandidaten, um sich anschließend in der Stichwahl hinter einem Kandidaten zu versammeln. Im kommenden Jahr zählt das Ergebnis des ersten Wahldurchgangs.