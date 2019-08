Feuerwehr und Rettungsdienst in Neukirchen-Vluyn : Wenn einen die Bilder aus dem Einsatz nicht mehr loslassen

Das Unfassbare verarbeiten – wie hier am Bahnsteig in Voerde. Sanitäter und Feuerwehrleute bekommen Hilfe von geschulten PSU-Teams. Foto: dpa/Marcel Kusch

Neukrichen-Vluyn Feuerwehr und Sanitäter sehen das Schlimmste. Geschulte Kameraden stehen ihnen zur Seite.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Grablichter flackern, eine Engelsstatue schaut auf die vorbeifahrenden Züge. Stumm. Vor knapp zwei Wochen wurde hier auf dem Bahnhof von Voerde eine 34 Jahre alte Frau vor einen Zug gestoßen. Ohne Vorwarnung, ohne erkennbaren Grund – wie es im Polizeibericht heißt. Ein Zeuge hielt den 28-Jährigen fest, dem die Tat zur Last gelegt wird. Die Sanitäter und Feuerwehrleute am Bahnsteig bekamen Hilfe aus Neukirchen-Vluyn. Der Einsatzleiter hatte ein PSU-Team zum Einsatzort gebeten.

PSU – das steht als Abkürzung für Psychosoziale Unterstützung. Es ist eine erste Hilfe für Helfer. Bei ihren Einsätzen werden sie mit Bildern und Erlebnissen konfrontiert, die ihnen nachlaufen. Die sie schlecht schlafen und immer wieder grübeln lassen. „Dann sind wir da, manchmal schon am Einsatzort selbst – um Feuerwehrleuten und Sanitätern zur Seite zu stehen“, sagt Anneke van der Veen (48), die seit 2009 zum PSU Team gehört.

Info Zwei Mal pro Woche brauchen Helfer Hilfe Die Statistik Im Jahr 2018 waren im Kreis Wesel 90 Mal PSU-Teams im Einsatz, so Koordinator Bernhard Ulrich. Es gab also zwei Einsatze pro Woche – einschließlich der Präsentionsarbeit. Derzeit seien 38 PSU Kräfte aktiv im Einsatz, also abrufbar. Weitere 38 dienten als stille Beobachter.

Der tödliche Schubser von Voerde oder die Love-Parade-Katastrophe von Duisburg machten Schlagzeilen. Doch bereits alltägliche Einsätze können für Rettungskräfte zur Seelenqual werden. „Ich wurde mit der Feuerwehr Vluyn mal zu einem Unfall gerufen, in den ein Bekannter von mir verwickelt war“, erinnert sich van der Veen. Familienväter der Freiwilligen Feuerwehr müssen regelmäßig schlucken, wenn sie es mit verletzten Kinder zu tun bekommen. In den ersten Minuten eines Einsatzes schiebe man all das zur Seite und funktioniere. Die Seelen-Qual kommt hinterher.

Anneke van der Veen von der Freiwilligen Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn gehört zum PSU-Team, das Einsatzkräfte psychologisch unterstützt. Foto: Dirk Neubauer

Dass sich die stets taff auftretenden Feuerwehrleute und Rettungssanitäter dies eingestehen, ist bereits ein Fortschritt. Blaulicht-Senioren versuchten früher das Erlebte bei Bier und ein paar Schnäpsen herunterzuspülen. „Heute machen wir den Kameraden klar, dass sie ganz normal reagieren, wenn ihnen das Erlebte immer wieder in den Sinn kommt“, sagt Anneke van der Veen. Dann sind die PSU-Kräfte da und hören zu. Manchmal werden Folgetreffen vereinbart. Falls erforderlich, übergibt ein PSU-Team Betroffene in die Hände von Psychologen.

Die Seelsorge für Einsatzkräfte ist im Kreis Wesel liegt in den Händen von Pfarrer Bernhard Ludwig aus Moers. „Ich bin zugleich Feuerwehrmann“, sagt er. Ulrich koordiniert die speziell geschulten PSU-Kräfte im Kreis Wesel und ist erste Anlaufstelle für die Einsatzleiter. Nach Möglichkeit werden PSUler geschickt, die aus derselben Abteilung kommen. Also Sanitäter, wenn es vor Ort um Rettungssanitäter geht. Und noch eine Regel gibt es: Die PSU-Teams werden niemals in der Einheit eingesetzt, in der sie normalerweise bei Feuerwehr, DRK, Maltesern, Johanniter Dienst tun. Es kommen immer Unterstützer von außen – mit einem unverstellten Blick auf das Geschehen und die Menschen.