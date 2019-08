Rheurdt : Der Kengener Thron fiebert dem Schützenfest entgegen

Rheurdt Nach drei Jahren Pause wird vom 22. bis zum 26. August in der Rheurdter Ortschaft wieder groß gefeiert. Erstmals im Programm: eine „Battle of Brotherhoods“.

Das Festwochenende beginnt am Donnerstag, 22. August, mit dem traditionellen Maienfahren der Bruderschaft um 14 Uhr. Am Freitagabend startet die dritte Kengener Schlagerparty im Festzelt an der Schreinerei Elmar Knoor in Kengen. Unter Mitwirkung und Moderation von Willi Girmes werden Jörg Bausch und Anna-Maria Zimmermann ab 20 Uhr im Kengener Festzelt für Stimmung sorgen. Der Kartenvorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Karten sind bei der Sparkasse in Rheurdt und im Friseursalon Dickhaus erhältlich. Eventuell können noch einige wenige Karten an der Abendkasse erworben werden.