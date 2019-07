Mobilität in Neukirchen-Vluyn: Frühstart in der Verkehrs-Debatte.

Neukirchen-Vluyn Die Heimatvereine und die CDU haben die Diskussion um das klimafreundliche Mobilitätskonzept eröffnet.

Die Heimatvereine Neukirchen und Vluyn haben in einem gemeinsamen, 17 Seiten starken Papier ihre Kritik am klimafreundlichen Verkehrskonzept aufgeschrieben. Darin wird der von der Stadt beauftragte Stadtplaner und Gutachter Hans-Rainer Runge zu Nachbesserungen aufgefordert. Er müsse detaillierter und mit „mehr Prägnanz“ die Maßnahmen beschreiben, die Politik und Verwaltung nun beschließen und umsetzen müssen, um den Verkehr sowohl zukunftssicher als auch umweltschonend auszurichten. Zugleich fehle die klare Untergliederung nach Kompetenzen. Für was muss der Bund sorgen, das Land NRW, der Kreis Wesel und schließlich die Stadt Neukirchen-Vluyn? – so fragen die Heimatvereine. All diese Akteure verfolgten jeweils eigene Ziele – und arbeiteten oft gegeneinander.