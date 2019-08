Scheune komplett ausgebrannt : Rheurdter Feuerwehr hilft in Oermten

Rheurdt Eine 20 mal 80 Meter große Scheune brennt vollkommen aus. Drei Kühe verenden in den Flammen. Ein Wohnmobil wurde laut Polizei stark beschädigt. Noch sind Schadenssumme und Brandursache unklar.

Am Tag nach dem großen Bauernhofbrand am Oermter Kirchweg sind die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Ein Bagger räumt den verkohlten Schutt aus den Resten der nach Polizeiangaben 20 mal 80 Meter großen Scheune. Von ihr stehen nur noch die Außenwände. Ein Wasserstrahl soll Ruß und Staub niederschlagen. Vier Stunden lang kämpften hier am Mittwoch 21 Frauen und Männer der Rheurdter zusammen mit ihren Kameraden aus Issum gegen die Flammen. Der Brand war in der Scheune entstanden. Er drohte, auf das Wohnhaus überzugreifen. Das konnten die Einsatzkräfte verhindern. Der Schaden durch das Feuer geht dennoch in die Zehntausende. Eine genaue Summe will der Sachverständige frühestens am heutigen Vormittag nennen.