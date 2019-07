Tourismus in Neukirchen-Vluyn : Nun ist es offiziell: Vier-Sterne-Ferienwohnung mit Aussicht

Bärbel Scholtheis aus Neukirchen-Vluyn wohnt dort, wo andere Urlaub machen. Der Weyershof, idyllisch am Rande des Vluyner Buschs gelegen, ist seit über 100 Jahren im Familienbesitz. Auch wenn die Landwirtschaft eingestellt wurde, erlebt man hier immer noch das pure Landleben.

In die alte Scheune hat Bärbel Scholtheis mit viel Liebe eine große Ferienwohnung gebaut, die sie seit 2018 vermietet. Es geht um 85 Quadratmeter auf zwei Etagen, Maisonette. Das Besondere: Die Ferienwohnung für vier Personen entstand unter dem Dach einer historischen Stallung. An manchen Stellen ist die alte, hohe Dachkonstruktion zu sehen. Küche, Fernseher, Mobiliar in der 2018 entstandenen Freizeit-Immobilie sind hingegen nagelneu. Aus den Fenstern fällt der Blick auf die Halde Norddeutschland. Von der Holzterrasse aus können sich Gäste in dem dreimal vier Meter großen Schwimmteich abkühlen. Bei Fragen oder Problemen ist der Weg zu Vermieterin Bärbel Scholtheis kurz: Sie wohnt gleich nebenan.

Simone Mesters vom Deutschen Tourismusverband (DTV) hat die Ferienwohnung im Mai genauestens unter die Lupe genommen. Drei Stunden dauerte der Zertifizierungsprozess an der Vluynbuscher Straße. „Allein der Kriterienkatalog umfasste 24 Seiten“, erzählt die Vermieterin. Und der wurde durch Simone Mesters abgearbeitet. Punkt für Punkt. Das Ergebnis erfuhr Bärbel Scholtheis vorab telefonisch. „Solange ich nichts schriftlich habe und es nicht noch offiziell bekannt gegeben wurde, behalte ich es für mich.“ Umso stolzer ist sie jetzt auf das Ergebnis: vier Sterne für den Weyershof! Damit hat Bärbel Scholtheis die erste klassifizierte Ferienwohnung in Neukirchen-Vluyn.

„Ein wahres Paradies“, freut sich Bürgermeister Harald Lenßen. Gemeinsam mit Eva Klabecki-Wernicke von der Entwicklungsagentur Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel übergab er am vergangenen Montag offiziell die Vier-Sterne-Auszeichnung. Rund 30.000 Übernachtungen stehen in der Tourismus-Statistik von Neukirchen-Vluyn für 2018. Einen Teil davon bestimmt das Messegeschäft. Langfristig aber sorgen Wanderer und Radfahrer für einen Anstieg der Übernachtungszahlen am Niederrhein. Durchschnittlich bleiben die Gäste in Neukirchen-Vluyn 1,7 Tage lang. Der typische Wochenendbesuch also. Besucher aus dem Ausland lassen sich einen halben Tag mehr Zeit. Auf dem Papier bedeutet die Landesgartenschau 2020 im acht Kilometer entfernten Kamp-Lintfort eine Chance auf Tourismus-Wachstum. Die ebenfalls anwesenden Feriengäste Ute Anlag und Bernhard Roch aus der Pfalz, die zurzeit zehn Tage Urlaub am Niederrhein machen, freuen sich über ihr idyllisches Domizil, das im Juli bereits komplett ausgebucht ist.