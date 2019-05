Vogelschießen in Rheurdt : Die neuen Könige der St.-Nikolaus-Bruderschaft Rheurdt

RHEURDT Reiner Fronhoffs hat das Vogelschießen für sich entschieden. Bei den Kindern war Wadie Ahmad siegreich.

Um kleine und große Majestäten drehte es sich am Samstag im Ökodorf Rheurdt. Der Burgerpark als traditioneller Schießplatz der St.-Nikolaus-Bruderschaft füllte sich nach dem Festgottesdienst gut. Sogar die Sonne verwöhnte die Gäste. Alle zwei Jahre wird um Königswürden in der ausrichtenden St.-Nikolaus-Bruderschaft an der Vogelstange gekämpft. Heinz Hoeps hatte wie in all den Jahren zuvor als Vogelbauer seine Arbeit abgeliefert. Geschäftsführer Volker Berendes hatte die Mannschaft im Griff, rief zunächst zum Preisschießen an die Anlage. Sozusagen ein Warming-up. Bis zum Wettbewerb um den Königstitel sollte es noch dauern, während die Kinder ihren Wettbewerb um den Kinderthron zügig durchführten.