Event in Neukirchen-Vluyn : Feierabendmarkt lockt die Bürger und nicht die Händler

Saxophonist Thorsten Koenig spielte im Juli beim Feierabendmarkt. Foto: Stadt N-V, Karsten Jaenecke

Neukirchen-Vluyn Marktbeschicker nahmen die Abendveranstaltung bislang nicht an. Die Besucher hingegen genießen sie.

Am morgigen Donnerstag, 8. August, in der Zeit von 16 bis 21 Uhr lädt das Stadtmarketing bereits zum vierten Mal zum Feierabendmarkt auf den Vluyner Platz ein. Neben Leckerem vom Grill und aus der Gulaschkanone versorgt die Caffé Ape die Besucher mit feinen Kaffeespezialitäten und der Retro Bulli hat Berliner Weisse an Bord. „Post & Paper“ bietet zudem allen Weingenießern einen feinen Tropfen, der Getränkewagen versorgt mit gekühlten Getränken und „Porterra“ verwöhnt mit portugiesischen Spezialitäten. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Vincent Kuhlen aus Wülfrath als Singer/Songwriter „Vinku“ mit deutschsprachigem Pop. Das sind zahlreiche Gründe, das heimische Fernsehsofa zumindest zeitweise zu verlassen.

In einer ersten Zwischenbilanz für den Feierabendmarkt sagte Thorsten Rogsch von Stadtmarketing: „Wir freuen uns, dass die Idee des Feierabendmarktes vom Publikum bislang so gut angenommen wurde.“ Bei gutem Wetter war der Vluyner Platz an den Marktabenden der vorhergehenden Monate deutlich belebter als sonst in den Abendstunden üblich. Auch die Idee der Live-Musik werde von den Besuchern vielfach gelobt.

Sorgen bereiten der Stadt jedoch die Marktbeschicker, die der Idee einer Ausdehnung des Freitagsmarktes auf den Vorabend bislang überwiegend nicht gefolgt sind. Eigentlich sollte Berufstätigen die Chance geboten werden, sich auf dem Feierabendmarkt mit frischem Obst und Gemüse einzudecken – vor allem, wenn man zu den Öffnungszeiten am Freitag den Markt nicht besuchen kann.