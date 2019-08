Gastronomie in Neukirchen-Vluyn : Coffee by Marie startet neu in Neukirchen

Marie Derks steht unter dem Effeubogen vor ihrem neuen Café. Foto: Sabine hannemann/Sabine Hannemann

Neukirchen-Vluyn Marie Derks eröffnet am Sonntag, 15. September, an der Mozartstraße ihr Café. Die Kultwirtin aus Moers freut sich drauf – denn sie bekommt schon jetzt viel Unterstützung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Lampen aufhängen, den Terrassenbereich aufräumen und dekorieren, den Innenbereich gemütlich einrichten – Marie Derks hat derzeit alle Hände voll zu tun. Am Sonntag, 15. September, 10 Uhr, eröffnet sie in Neukirchen an der Mozartstraße ihr neues Lokal. Das Namensschild „Coffee by Marie“ prangt bereits sichtbar am Zaun und wird von Passanten wahrgenommen. Einfach so im Vorübergehen bekommt sie jede Menge Tipps, wird oft auf ihr Café angesprochen.

„Die Resonanz aus der Umgebung ist einfach super. Auch meine Nachbarn bringen mir während der derzeitigen Umbauarbeiten sehr viel Verständnis entgegen. Die haben mich einfach machen lassen“, sagt die 40 Jahre alte Gastronomin. „Ich freue mich richtig auf den Start in Neukirchen.“ Der ehemalige Kiosk „Kaffeestübchen“ stand lange leer und wird derzeit richtig flott gemacht. Der einladende Efeubogen schmückt den Eingangsbereich mit auberginenfarbenem Tor. Der Terrassenbereich bekommt eine rustikale Bestuhlung. Die Ecke mit dem Strandkorb wird ein lauschiges Plätzchen in der Sonne. Das Innere mit Spiegeln im schicken Ambiente besticht in seiner Farbgestaltung. In dem kleinen Gartenhaus draußen will Marie Derks Leckereien vom Frühstücksbüfett anbieten.

Neben dem ausgiebigen Frühstück, das für einen guten Start in den Tag sorgt, serviert sie Flammkuchen und verschiedene Salate von der kleinen Karte. Klar, sie ist wieder mit ihrem selbstgebackenem Kuchen am Start und Kaffeespezialitäten sowie gekühlten Getränken. „Frisches Bier gibt es vom Fass“, so Marie Derks, die ihre Gäste so durch den Tag begleitet. Um 22 Uhr schließt sie ihr Lokal, das sich ebenfalls für Familienfeiern gut eignet. Bereits am ersten Standort in Moers, am Ende der Haagstraße, hatte sie sich mit ihrem Angebot weit über die Grafenstadt einen Namen gemacht. Das Café galt zunächst als Geheimtipp und zählte schnell zu den „Top ten“ im Rheinland mit Kultstatus.