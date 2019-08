Heimatmuseum in Neukirchen-Vluyn : Mühle und Mehl sind sein tägliches Brot

Bäcker Till Schomaker brachte einen Erlkönig aus Teig mit in die Mühlenabtelung des ortsgeschichtlichen Museums in Vluyn. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukirchen-Vluyn Für den Bäckergesellen Till Schomaker (24) gehören Mühlen nicht ins Museum. Im Gegenteil. Ohne Mehl gibt es keine neuen Ideen fürs Brot.

Natürlich schaut sich der 24-Jährige die Mühlen-Sektion im Vluyner Museum ganz genau an. Denn die Arbeit der Mühle und der Weg vom Korn zum Mehl bestimmen seinen Berufsalltag. Im väterlichen Betrieb, den Biobäcker Andreas Schomaker im Neukirchener Gewerbegebiet betreibt, hat Till seinen Arbeitsplatz in einer rund 80-köpfigen Belegschaft. „Mir ist das Ganze sehr vertraut“, sagt er mit Blick auf das Modell der Bockwindmühle, die den Gästen in Bau- und Funktionsweise präsentiert wird. Auch das intakte Exponat der riemenbetriebenen Transmission gehört für den Bäckergesellen zum Berufsalltag.

„Unseren Besuchern können wir zeigen, wie Windkraft auf den Mühlstein übertragen wird“, sagt Museumsleiterin Jutta Lubkowski. Wichtig in dieser Abteilung sei, dass Gäste sich selber betätigen können. Vluyn hatte an der Pastoratstraße eine Bockwindmühle, dort, wo später der Raiffeisenmarkt eröffnete. Straßen wie „Im Mühlenwinkel“ erinnern an diese Mühle, die 1802 errichtet und bis 1913 mit Wind betrieben wurde. Danach ersetzte die Dampfmühle ihre Arbeit. Heute erinnert dort das Hotel-Restaurant Dampfmühle an vergangene Zeiten. Im oberen Geschoss des Museums wird ihre Geschichte präsentiert. Mühlengeschichte wird durch Exponate erlebbar „und Redensarten ‚Wer zuerst kommt, mahlt zuerst‘ bekommen Bedeutung, wenn Gäste erfahren, wie sich damals Mühlengesellschaften mit Einzugsgebieten organisierten“, so Jutta Lubkowski.

Info Freier Eintritt im Heimatmuseum Ort und Zeit Das ortsgeschichtliche Museum befindet sich im Obergeschoss der Kulturhalle in Vluyn und wurde nach einer kompletten Umgestaltung im Juli 2018 wieder eröffnet. Das Museum ist in den Ferien sonntags von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.