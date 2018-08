Mühlengeschichte im Museum Neukirchen-Vluyn

NEUKIRCHEN-VLUYN Mit Sonderführungen lädt das Museum Neukirchen-Vluyn in verschiedene Themengebiete ein. Am vergangenen Sonntag drehte sich alles um die Geschichte der Mühlen.

In Tönisberg steht eine solche Bockwindmühle, die, so Burchardt, allerdings stark gefährdet sei und dringend Erhaltungsmaßnahme brauche. Mit 25 Führungen gibt er in Tönisberg sein Mühlenwissen an Jung und Alt weiter. Vluyn hatte ebenfalls an der Pastoratstraße eine Bockwindmühle, dort, wo später der Raiffeisenmarkt seinen Standort hatte. Straßen in unmittelbare Nähe wie „Im Mühlenwinkel“ erinnern an diese Mühle, die 1802 errichtet und bis 1913 mit Wind betrieben wurde. Danach ersetzte die Dampfmühle ihre Arbeit, die beispielsweise auch in Neukirchen an der Krefelder Straße ihren Standort hatte. Heute erinnert dort das Hotel-Restaurant Dampfmühle an vergangene Zeiten.