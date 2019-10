Engagement in Neukirchen-Vluyn: Grundschüler besuchen die Tafel.

Hinterm Rathaus bekommen rund 700 Kunden Lebensmittel, die andernfalls weggeworfen worden wären.

Zu einem Besuch in der Tafel in Neukirchen-Vluyn kamen jetzt über 30 Kinder der Pestalozzischule in die Räume der Tafel hinter dem Rathaus. Die Schülerinnen und Schüler nehmen am Ferienprogramm des offenen Ganztags der Schule teil. Die Ehrenamtlichen der Tafel erklärten die Aufgaben der Einrichtung, Hintergründe und Abläufe der Vereinsarbeit.