Mobilitätskonzept in Neukirchen.-Vluyn : Vluyner Handel kämpft um Parkplätze

Die Niederrheinallee ist die wichtigste Ost-West-Achse durch Neukirchen-Vluyn. Vor allem in Vluyn wird sie sehr eng. . Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Neukirchen-Vluyn Zwei Jahre Arbeit, 220 Seiten Ergebnis: Das „Klimafreundliche Mobilitätskonzept“ wurde am Montagabend den Bürgern in Vluyn präsentiert. Hauptstreitpunkt dabei: Sollen 27 Parkplätze vor den Läden für einen Radweg weichen?

Zwei Jahre Arbeit, 220 Seiten Analyse und 84 Maßnahmen für einen klimafreundlicheren Verkehr verkürzten sich am Montagabend zu einem Kampf um 27 Parkplätze entlang der Niederrheinallee in Vluyn. Die Haltemöglichkeiten unmittelbar vor den Geschäften sollen zugunsten eines Radwegs entfallen. Im Maßnahmenpaket gehört diese Aktion zu denen mit der höchsten Priorität. „Das heißt aber nicht, dass wir genau an dieser Stelle beginnen“, sagte Bürgermeister Harald Lenßen.

Trotz Einladung hatte die Werbegemeinschaft an keiner Arbeitsgruppensitzung für das Klimakonzept teilgenommen. Umso energischer treten die Händler nun auf. Die Stadt wolle dem Vluyner Handel große Umsatzanteile streichen, hieß es. Tatsächlich sollen Radfahrer und Fußgänger in Vluyn-Mitte mehr Platz bekommen, Autofahrer auf Tempo 30 heruntergebremst werden und nahe Parkflächen, zum Beispiel auf dem Parkplatz am Heimatmuseum nutzen. Es geht nicht darum, dem Auto den Zündschlüssel final umzudrehen. In dem Mobilitätskonzept greifen bessere Radwege, ein deutlicher Ausbau der Buslinien und neue Mobilitätsformen wie Elektro-Fahrzeuge und ausleihbare Lastenräder zugunsten besserer Luft ineinander.

Info Nächste Bürgerinfo am kommenden Montag Termin Am Montag, 21. Oktober, 18 Uhr, informieren Bürgermeister Harald Lenßen und Verkehrsplaner Hans-Rainer Runge im Klingerhuf über die Ergebnisse des Klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes. Es wurde in den vergangenen zwei Jahren erarbeitet und soll den CO 2 -Ausstoß des Verkehrs reduzieren.

Verkehrsgutachter Hans-Rainer Runge stellte das mit breiter Bürgerbeteiligung erarbeitete Konzept in der Kulturhalle rund 50 Zuhörenden vor. Bürger waren bei dieser Bürgerinformation jedoch eher selten. Zahlreiche Ratspolitiker hofften, ein ungefiltertes Meinungsbild zu hören. Sie sahen und hörten auch die Interessen der Radfahrer und Fußgänger. Die verwiesen auf bislang viel zu schmale Rad- und Fußwege. An der Niederrheinallee in Vluyn kommen noch die Ständer ansässiger Textilhändler hinzu. Das will der Gutachter entzerren – eben durch den Radweg. Und an zahlreichen weiteren Stellen im Stadtgebiet durch einen Trick: Kinder und unsichere Radler sollen den Bürgersteig nutzen dürfen – blaues Verkehrsschild: Fußweg mit dem „Radfahren erlaubt“; geübte Radler dürfen auf der asphaltierten Straße ihre Meilen machen.

Gutachter Runge verwies auf eine Befragung von 416 Passanten in Vluyn, Mitte 2018. Von denen gaben 45 Prozent an, mit dem Auto angereist zu sein, 51 Prozent erledigten ihre Besorgungen per Rad oder zu Fuß. Die große Mehrzahl, 53 Prozent, sagten, sie seien zum Einkaufen nach Vluyn gekommen. Zwei Drittel der Befragten stammten aus Vluyn selbst, weitere 12 Prozent wohnten in Neukirchen.

Mit engeren Bustakten und neuen Buslinien, Fahrradboxen an den Bushaltestellen, durchgängigen Radwegen, Leihrädern und Elektro-Ladestationen soll es attraktiver werden, das Auto stehen zu lassen. Dieser Grundidee mochten sich die Händler nicht anschließen. Wer die Parkplätze vor den Läden streiche, vergraule die Kundschaft.