„Land und Lecker“ startet in Rheurdt: Carina Bürgers und ihr Gefühl für Bier.

Rheurdt In Rheurdt startete die neue Staffel der TV-Serie „Land und Lecker“. Dabei brachte die gelernte Brauerin ihren beruf voll ein.

Die Damen machten Halt am Kloster Kamp, stellten Kräutersalz her und erkundeten den Bürgers-Hof von 1786. Unterdessen arbeitete die Familie in der Küche. Die Menüfolge mit einem in Kellerbier mariniertem Rinderbraten lässt erahnen: Carina Bürgers ist als gelernte Bierbrauerin vom Fach. „Gerade bin ich in Elternzeit“, verrät die 37-Jährige. Michel (5) und Frieda (2) helfen bei den Vorbereitungen für das Menü. „Vor allem lernen unsere Kinder früh, was es bedeutet, für Tiere Verantwortung zu übernehmen“, so Mutter Carina. Ihr Mann Christian ist Landwirt. Carina stammt von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus Winternam bei Nieukerk. „Wir funktionieren im Stall als Team“, sagt Carina über die Arbeit auf dem modern aufgestellten Milchhof mit 270 Milchkühen. Drei Generationen leben und arbeiten gemeinsam unter einem Dach.