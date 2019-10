Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn : Unternehmerfrühstück verknüpft Ökologie mit Profit

Stefan Dietzfelbinger von der IHK (l.) lässt sich von Ewald Schwing eine Anlage erklären. Durch Ökoprofit senkte Unternehmer Schwing die Energiekosten. Foto: Dirk Neubauer

Neukirchen-Vluyn Treffen im Rathaus warb bei der Wirtschaft für Investitionen in moderne Licht- und Heizsysteme zur Senkung der Betriebskosten.

(RP) Zweites Unternehmerfrühstück im Rathaus. Zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung von Bürgermeister Harald Lenßen und nutzten die Gelegenheit zum Netzwerken. Im Mittelpunkt des Fachvortrags stand das Projekt Ökoprofit.

„Ich freue mich, dass so viele Unternehmen Interesse an unserer Veranstaltung und vor allem dem Programm Ökoprofit haben“, begrüßte Bürgermeister Harald Lenßen die Gäste. An den Kosten des Programms beteiligen sich die Stadt Neukirchen-Vluyn und der Kreis Wesel. Start ist voraussichtlich im Frühjahr 2020.

Ökoprofit unterstützt Unternehmen dabei, ihren Energie- und Ressourcenverbrauch zu optimieren und auf diese Weise langfristig Kosten einzusparen. Die Idee dabei ist, dass Ökologie und Ökonomie Hand in Hand gehen. Katja Hummert aus der Geschäftsführung der WertSicht GmbH – eine der Agenturen, die Unternehmen im Programm begleiten und Support liefern – erläuterte die Vorteile des Programms: „Ökoprofit liefert den roten Faden. Beraterinnen und Berater schauen individuell mit Ihnen gemeinsam: Wo stehen Sie, was sind Ihre Verbrauche, wo liegen Ihre Potenziale, welche Schritte sollten in welcher Reihenfolge gegangen werden und unterstützen Sie bei der Umsetzung.“

Wolfgang Spiess von Schwing Technologies hat das Programm bereits 2012 durchlaufen: „Wir haben das Projekt zum Anlass genommen, ohnehin notwendige Themen und Maßnahmen anzugehen. Und das mit kompetenter fachlicher Begleitung. Profitiert haben wir auch von den Einblicken in andere Unternehmen, die bei Ökoprofit mitmachen.“ So wurde unter anderem eine Öl- durch eine umweltfreundlichere Gasheizung ersetzt, in nicht benötigten Gebäudeteilen das Licht automatisch abgeschaltet und das Verwaltungsgebäude einmal komplett saniert. Die Investitionen von 170.000 Euro haben sich mittlerweile durch die Einsparungen amortisiert.

Unternehmen, die am Projekt Ökoprofit interessiert sind, können sich jederzeit an den Klimaschutzmanager der Stadt Neukirchen-Vluyn Stephan Baur wenden: klimaschutz@neukirchen-vluyn.de oder Telefon 02845 391 260. Weitere Informationen stehen auch online bereit unter www.klimaschutz-nv.de

