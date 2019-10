Grafschaft : Windstärke zehn: Unwetter wirft ganze Bäume um

Grafschaft Kurz, aber heftig war das Unwetter, das am Freitagmittag auch über Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheurdt hinwegfegte. Starker Regen und Windböen in der Spitze bis zur Windstärke 10 (mehr als 85 Stundenkilometer) hielten vor allem die Feuerwehren in Atem.

In Neukirchen-Vluyn löste nach Auskunft von Feuerwehrchef Lutz Reimann die Brandmeldeanlage des Altenheims Carpe Diem an der Gartenstraße aus; ein Fehlalarm, wie sich vor Ort herausstellte. An der Hartfeldstraße in Vluyn riss der Sturm einen schweren Ast aus einer Baumkrone. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, entfernte den Ast. In der kommenden Woche muss voraussichtlich der gesamte Baum gefällt werden. Am Balderbruchweg musste die Feuerwehr einen umgestürzten Baum entfernen. An der Kreuzung Tersteegenstraße/Hugengraben kippte ein Baum auf eine Telefonleitung.