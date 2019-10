Gemeindeentwicklung: Rheurdt kämpft intensiv um neue Baugebiete.

Rheurdt Die Ökogemeinde wäre gerne beim Sonderprogramm „Mehr Wohnbauland am Rhein“ dabei gewesen. Doch daraus wird nichts.

Die Gemeinde versucht seit Jahren, neue Wohnbaugebiete auszuweisen. Eine Chance sah sie im Sonderprogramm des Regionalrates Düsseldorf, das unter dem Namen „Mehr Wohnland am Rhein“ den Wohnungsmarkt in Düsseldorf und Umgebung entlasten soll. Sie meldete für den Regionalplan Düsseldorf die Fläche „Im Wehrlingsbruch“ in Rheurdt an, die sich zwischen dem Auffahrtbogen zur B 510 und der stillgelegten Bahnlinie zum Oermter Berg erstreckt, sowie eine, die rings um den Zimmermannshof am südlöstlichen Dorfrand in Schaephuysen liegt. Doch beide Flächen werden von der Bezirksregierung nicht als „Allgemeiner Siedlungsbereich“ anerkannt, wie Udo Hövelmans als Fachbereichsleiter für Planen und Bauen und sein Stellvertreter Rolf Spengel kürzlich bekanntgaben.