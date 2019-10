Engagement in Neukirchen-Vluyn: Das Ehrenamt braucht Anerkennung.

Neukirchen-Vluyn Bislang besitzen 106 Menschen in Neukirchen-Vluyn eine Ehrenamtskarte. Deutlich mehr hätten ein Anrecht auf das landesweit gültige Papier.

Mit Herz und Hand, das ist das Markenzeichen von bürgerschaftlichem Engagement und das hat viele Gesichter. „Wir erleben in unserer heutigen Zeit einen großen Wandel, weil sich familiäre Strukturen anders darstellen. Viele Menschen sind allein lebend, für die dann die Gemeinschaft ehrenamtlich aktiv wird“, so Marion May-Hacker, Agenda-Beauftragte der Stadt. Um auf die Möglichkeiten des Ehrenamts aufmerksam zu machen, bot die Stadt Neukirchen-Vluyn jetzt einen eigenen Tag des Ehrenamtes an.

Projekte wie das Repaircafé, die Fahrradwerkstatt, Jugendeinrichtungen wie handwerkliche Hilfe stellten sich auf dem Neukirchener Denkmalplatz vor. Mit dabei auch der ambulant arbeitende Hospizverein, der Schwerstkranke und ihre Angehörigen begleitet und Entlastung im häuslichen Bereich wie in Senioreneinrichtungen anbietet. Jung sind die Akteure der Taschengeldbörse. Sie helfen beispielsweise beim Einkaufen, beim PC- und Handy-Umgang, beim Rasen mähen oder beim Sperrmüll herausstellen. Die Aktivität im Ehrenamt ist generationenübergreifend und gilt dem Nächsten. Dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren wollen, erlebt Ulrike van den Berg am Vluyner Standort der Grafschafter Diakonie, im Treff 55, immer wieder. Die Möglichkeiten sind breit gestreut, beispielsweise in der Flüchtlingshilfe oder aber direkt vor Ort. „Wir haben ehrenamtliche Spaziergängerinnen und Spaziergänger, die Rollstuhlfahrer begleiten und mit ihnen unterwegs sind“, so Ulrike van Berg über eine der Aktivitäten. Rund eine Stunde dauert der Ausflug, bei dem die Rollfahrer ihre individuellen Ziele angeben können. „Es ist schon ein imposantes Bild, wenn wir dann in Kolonne mit acht Rollstuhlfahrern in Vluyn starten“, so Ulrike van Berg über die Quartiersarbeit mit dem Ziel, Menschen mit Handicaps oder im Alter so lange wie möglich das gewohnte Lebensumfeld zu erhalten.