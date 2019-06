Artenschutz in Rheurdt: Landfrauen besuchen drei naturnahe Gärten.

Rheurdt Radtour mit vielen Informationen, Kaffee und Kuchen.

Empfangen wurde die Gruppe als erstes von Familie Bürgers in Rheurdt, die allen einen Einblick in ihre sehr schön angelegten Gärten und die Stallungen ermöglichte. Nach einer kleinen Stärkung führte der Ausflug die Frauen in den mit viel Liebe angelegten Garten des Ehepaares Lindenau in Rheurdt. Dort konnten die Landfrauen bei Kaffee und Kuchen die abwechslungsreichen Bereiche des Gartens bewundern, bevor es dann zum letzten Garten nach Lind ging.