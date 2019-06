Rußrindenkrankheut in Rheurdt : Kahlschlag am Michaelturm: 116 Bäume müssen gefällt werden

Kahlschlag am Michaelturm: 116 Bäume müssen gefällt werden

116 Bäume werden noch bis Mitte der Woche am St. Michaelturm gefällt, so die Gemeinde. Sie haben die Rußrindenkrankheit. Rund um die Fällarbeiten ist ein Radius von 300 Metern abgesperrt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rheurdt. Der extrem trockene Sommer 2018 sorgt in Rheurdt für fatale Spätschäden: Der Eichenprozessionsspinner ist unterwegs. Und am St. Michaelturm müssen 116 Bäume mit der Rußrindenkrankheit gefällt werden.

Das Gebiet rund um die Jugendbildungsstätte St. Michaelturm ist am gestrigen Montag weiträumig abgesperrt worden. Alle Veranstaltungen seien dort abgesagt worden, teilte der Bürgermeister mit. Noch bis Mitte der Woche müssen Spezialisten aus Issum Sevelen mindestens 116 Bäume fällen, die unter der Rußrindenkrankheit leiden. Die Sporen dieser Pilzkrankheit, die überwiegend Bergahorn-Bäume befällt, können auch bei Menschen zu allergischen Reaktionen und Atembeschwerden führen. Deshalb gilt für den Zeitraum der Fällarbeiten ein Bannkreis von rund 300 Metern rings um die Alte Mühle.

Anwohner des nahen Lärchenwegs klagten darüber, dass ihr Hund seit Tagen Atembeschwerden und Ausfluss an Augen, Nasen und Ohren habe. Man sei mit dem Vierbeiner bereits beim Tierarzt gewesen. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Baumkrankheit und den Symptomen bei dem Hund gibt, war gestern unklar. Man sei regelmäßig mit dem Hund auf dem Höhenzug Gassi gegangen. Zunächst waren die Baumspezialisten gerufen worden, um die Raupen des Eichenprozessionsspinners zu entfernen. Wie am Rheurdter Sportplatz, im Burger Park, im Niederend und auf dem Vogellehrpfad waren auch am Michaelturm die Raupen entdeckt worden, deren Nesselhärchen allergische Reaktionen bei Menschen hervorrufen können.