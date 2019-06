Verkehrssicherheit in Neukirchen-Vluyn : Der Simulator hilft beim Pedelec-Training

Verkehrssicherheit in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die Polizei startet in den Sommerferien Kurse für die Fahrer von E-Bikes. Vorab konnten Interessierte den Simulator am Vluyner Platz testen.

Heinrich Appenzeller ist ein vorsichtiger Radfahrer. In der vier Meter breiten Wohnstraße mit zwei Meter hohen Hecken an den Seiten radelt mit einer Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometern. Plötzlich rollt von rechts ein Ball über die Straße. Der Vluyner bremst sofort. So steht er rechtzeitig vor einem Kind, das auf dem Bildschirm des Fahrrad-Simulator dem Ball hinterherläuft. „Gut Aufgepasst“, bekommt er von Jürgen Lantermann zu hören. „Sie hatten eine Reaktionszeit von 0,37 Sekunden. Das ist sehr gut. Formel-1-Fahrer haben 0,25 Sekunden, die meisten Menschen um eine Sekunde.“