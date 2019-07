Abenteuer in Neukirchen-Vluyn : Der Stadtjugendring bietet ein pralles Sommer-Programm

Neukirchen-Vluyn Der Stadtjugendring bietet ein ganzes Bündel von Sommeraktionen für Kinder und Jugendliche und deren Familien an. So werden Fahrten zum archäologischer Park Xanten und zum Bochumer Bergbaumuseum angeboten.

Kinder und Familien sind am 17. August angesprochen. Dann besucht der Stadtjugendring das Bergbaumuseum in Bochum. Die Abfahrt ist um 10 Uhr am Parkplatz Klingerhuf in Neukirchen, etwas später am Platz am Museum in Vluyn. Dorthin werden die Teilnehmer gegen 15 Uhr auch wieder zurückgebracht. Die Teilnahme kostet für Kinder fünf Euro und für erwachsene Begleitungen zehn Euro. Die Teilnehmer verpflegen sich selbst. Da es nur eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt, ist eine Anmeldung unter mail@sjr-nv.de oder 0172 8044707 erforderlich. Nur eine Woche später, am 24. August, bietet der Stadtjugendring für Kinder, Jugendliche und Familien eine Fahrt zum Archäologischen Park in Xanten an. Start um 10 Uhr am Parkplatz Klingerhuf in Neukirchen beziehungsweise am Platz am Museum in Vluyn. Für Kinder beträgt die Teilnehmergebühr vier Euro und für Erwachsene zehn Euro. Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter mail@sjr-nv.de nötig.