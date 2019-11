Ausstellung in Nettetal : Was Nettetals Kunstszene zu bieten hat

Was Nettetals Kunstszene zu bieten hat

Ausstellung in Nettetal

Insgesamt 16 Künstler aus Nettetal haben die Gemeinschaftsausstellung in der Rathaus-Galerie bestückt. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

In der Rathaus-Galerie zeigen 16 Künstler aus Nettetal Proben ihres Könnens. Und am kommenden Wochenende öffnen sie ihre Ateliers, um mit den Besuchern bei Kaffee und Kuchen über Kunst und Werke zu sprechen.

Spätestens im Jahr 2022, ist die Kulturausschuss-Vorsitzende Renate Dyck (SPD) zuversichtlich, werde die Kunstszene Nettetal wieder in der guten Stube für Kunst und Kultur Nettetals, der Werner-Jaeger-Halle, eröffnet werden. Aber, so Dyck weiter, die Rathausgalerie als Ausweichsquartier habe sich bereits bewährt.

Und so eröffnet Dyck die große Ausstellung der Kunstszene Nettetal seitens der Stadt im Nettetaler Rathaus. 16 Künstler zeigten dort ihre Arbeiten. Einen, der zu dem großen Bedauern vieler Gäste nicht mehr dabei ist, erwähnte Dyck namentlich: Heinz Lanser, der als Kulturamtsleiter die Qualitätsmerkmale für die Kunstszene gesetzt habe.

Die Rathausgalerie ist bis zum 14. Dezember montags und donnerstags vom 8 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 16.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Ateliers öffnen am Wochenende 16. und 17. November. Die meisten Ateliers sind samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags 11 bis 18 Uhr geöffnet. Es gibt Kaffee und Kuchen.

Die Künstler öffnen auch ihre Ateliers für Kunstinteressierte. Einige mehr als bei der Ausstellung Vertretenen. Jürgen Drewer und Raffaele Horstmann zeigen in Hombergen 106 (Jürgen Drewer) und im „ProjektRaumKunst“ Busch 8 (Raffaele Horstmann) ihre Arbeiten. „Alles zu schaffen“, so Dyck, „ist eine Herausforderung. Versuchen Sie‘s! Die beiden Wochenenden tun Kopf und Seele gut.“

Einblicke in eine vielfältige Szene

Die Kunsthistorikerin Eva Marie Ehring führte in die Ausstellung ein – kein leichtes Unterfangen bei der Fülle von mehr als 50 Arbeiten von 16 Künstlern. Abstrahiertes und Figuratives halten sich in der Ausstellung in etwa die Waage, die Malerei überwiegt gegenüber Zeichnung und Fotografie. Keramik ist ebenso vertreten wie Bildhauerei.