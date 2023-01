Stadt Nettetal gibt Zuschüsse Seminar erklärt, wie Fassaden begrünt werden

In dem Online-Seminar der Verbraucherzentrale NRW stellen Andrea Wegner und Annika Dobbers am 1. Februar geeignete Pflanzenarten für die Fassadenbegrünung vor und geben Hinweise auf die Befestigung sowie die richtige Pflege. Es geht auch um die Frage, die sich jede beziehungsweise jeder vor der Planung einer Fassadenbegrünung beantworten muss: Sollen die Pflanzen direkt an der Wand oder mit etwas Abstand zur Wand an einer Rankhilfe emporwachsen? Was für welche Art Fassade am besten geeignet ist und wie genau die Umsetzung funktioniert, erklären die Expertinnen im Seminar – ebenso warum es überhaupt sinnvoll ist, eine Fassade zu begrünen.