Beim Bremsen Kontrolle verloren Radelnder Schüler leicht verletzt

Schaag · Ein Jugendlicher hat sich bei einem Unfall mit seinem Fahrrad leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 14-jährige Viersener am Donnerstag um 17.15 Uhr mit seinem Rad am Radweg der Boisheimer Straße in Schaag unterwegs.

27.01.2023, 15:40 Uhr

Der leicht verletzte Schüler wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Dabei hat er, so die Polizei, beim Bremsen auf dem nassen Radweg die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und ist zu Boden gestürzt. Durch den Aufprall auf den Asphalt wurde er leicht verletzt. Eine Zeugin rief die Polizei. Der Viersener wurde in ein Krankenhaus gebracht, seine Erziehungsberechtigten wurden informiert.

(busch-)