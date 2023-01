Guter Start für Prinzenpaar in Nettetal Prinzenpaar packt noch Pralinen-Tütchen

An der Haustür der närrischen Majestäten hängt eine große Clownsfigur. Die strahlt nicht unbedingt royales Flair aus, ist aber ein eindeutiger Hinweis: Hier wohnen echte Jecke. Und was für welche! Die Hausherren Waltraud und Thomas Holthausen sind in diesem Jahr Nettetals Prinzenpaar – und werden in dieser Rolle in den nächsten Wochen bis zum Aschermittwoch zu den prominentesten Nettetalern gehören.