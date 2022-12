Ehepaar Backes in Lobberich So pflegen zwei Nettetaler seit 30 Jahren ihr Gründach

„Das Sedum ist indes sehr vermehrungsfreudig. Da rupft man einfach ein bisschen von einer größeren Pflanze ab und wirft es auf die Schlacke. Ein wenig gießen und es wächst an“, sagt Nobert Backes. Für die Beregnung nutzt er einen Rasensprenger. Er habe auch einmal ein Bewässerungssystem gehabt, das sei viel zu kompliziert und zu teuer mit all seinen Düsen gewesen, bemerkt er. So stellt der Lobbericher einfach den Sprenger auf die große Fläche und schaltet das Wasser ein. Bei den heißen Sommern reiche es, laut Aussage von Norbert Backes, alle fünf Tage die Berieselung für fünf Minuten einzuschalten. In den vorderen Bereichen arbeitet er mit einem Schlauch, der einmal in der Woche für zehn Minuten in den Einsatz geht.