Neues Angebot in Leuth PM-Tankstelle bietet ab sofort DHL-Paketshop

Die Deutsche Post DHL Group hat einen neuen DHL-Paketshop bei der PM-Tankstelle an der Geldrische Straße 65a in Leuth eingerichtet. Er hat geöffnet: Montag bis Freitag von 5 bis 20 Uhr, samstags von 7 bis 22 Uhr und sonntags von 8 bis 22 Uhr. Dies teilte das Unternehmen jetzt mit. In dem neuen Paketshop werden frankierte Päckchen, Pakete und Retouren angenommen sowie Brief- und Paketmarken verkauft. Mit dieser Neueröffnung baut die Deutsche Post DHL Group die Standorte für die Paketeinlieferung weiter aus; aktuell gibt es rund 10.500 DHL-Packetshops. Damit, sowie mit 13.000 Filialen und mehr als 11.000 Packstationen, verfügt die Deutsche Post DHL Group aktuell über mehr als 34.000 Paketannahmestellen bundesweit. Ähnlich wie bei den Partner-Filialen und Verkaufspunkten setzt das Unternehmen bei den neuen DHL-Paketshops auf die Zusammenarbeit mit Kaufleuten im Einzelhandel und deren Kundenorientierung, verbunden mit entsprechenden Öffnungszeiten des lokalen Handels.