Für Unternehmen in Nettetal Krankenhaus gibt Tipps zu Vereinbarkeit von Beruf und Pflege

Voraussetzung zur Zertifizierung für dieses Programm sind hausinterne, ausgebildete Pflege-Losten, die bei Bedarf Kollegen über gesetzliche und praktische Möglichkeiten zur Pflege von Angehörigen informieren und beraten. „Durch unseren Sozialdienst haben wir in unserem Haus bereits seit vielen Jahren Spezialisten, die sich in ihrem Arbeitsalltag kontinuierlich mit eben jenen Fragestellungen beschäftigen“, sagt Stefan Russmann, stellvertretender Pflegedienstleiter des Hauses. Hat ein Unternehmen diese Expertise nicht, übernimmt die Krankenkasse AOK die Qualifizierung der Pflege-Lotsen in Form eines zweieinhalbtägigen Seminars. Zusätzliche Kosten entstehen laut Krankenhaus Nettetal keine.