Engagement in Nettetal Sternsinger besuchen Bürgermeister

Nach zwei Jahren, in denen der traditionelle Besuch der Sternsinger im Rathaus auf einen kleineren Teilnehmerkreis beschränkt werden musste, empfing Nettetal Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) jetzt erneut eine größere Anzahl von Kindern vor dem Rathaus. Auch in diesem Jahr eröffneten die Mädchen und Jungen mit dem Lied „Stern über Bethlehem“ ihre Sammelaktion, die unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht und den Kinderschutz in den Fokus stellt.