Brüggener können Förderung beantragen Gemeinde fördert grüne Dächer und Fassaden

Auch in diesem Jahr will die Burggemeinde weiterhin etwas für die Verbesserung des Klimas unternehmen. Sie beteiligt sich deshalb, wie auch die Städte Nettetal und Viersen oder die Gemeinde Niederkrüchten im Kreis Viersen, wieder am Landes-Förderprogramm „Klimawandelvorsorge in Kommunen“.