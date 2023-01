Aktion in Viersen „Viersen blüht“ mit Schwerpunkt Innenstadtbegrünung

Bei der Standort-Wahl für die Blumenskulpturen orientiert sich die Stadtverwaltung an den Platzierungen in den vergangenen Jahren. Die einzelnen großen Skulpturen sollen thematisch in vier Schwerpunktgruppen gegliedert werden: In Viersen-Zentrum soll es um Städtepartnerschaften und Viersener Veranstaltungen von stadtteilübergreifender Bedeutung gehen. Im Stadtteil Dülken sollen die Skulpturen uralte Dülkener Traditionen aufgreifen, im Stadtteil Süchteln stehen Süchtelner Traditionen im Mittelpunkt. In Boisheim soll ein Blumentraktor darauf verweisen, dass die Region landschaftlich geprägt ist.