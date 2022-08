Hohe Investition in Sportanlage in Nettetal : Rhenania Hinsbeck hat neue Tribüne und Wünsche

Nettetal-Hinsbeck Der Klub hat Fördermittel und Spenden bekommen, aber auch eigenes Geld in seine Anlage am Höhenweg investiert. Er würde sie gerne weiter ausbauen und weiß auch schon, wie.

Wenn die Kicker der Rhenania Hinsbeck am kommenden Sonntag auf der Sportanlage am Höhenweg gegen die Nachbarn aus Kaldenkirchen zu einem Meisterschaftsspiel antreten, geht es mal nicht alleine um die Leistungen auf dem Rasen. Auch was neben dem Spielfeld steht, soll an diesem Tag gewürdigt werden: Eine Tribüne für immerhin 240 Zuschauer, die sich der 495 Mitglieder zählende Klub zugelegt hat und am Wochenende Ehrengästen und Sponsoren offiziell vorstellen will. Möglich wurde der Bau unter anderem durch Zuschüsse des Landesprogramms „Moderne Sportstätten“, aus dem Rhenania nach Angaben ihres Ehrenvorsitzenden Franz Haase 148.000 Euro erhalten hat. Trotz der Freude über das neue Bauwerk: Der Hinsbecker Verein würde gerne noch einiges mehr in die Sportanlage investieren.